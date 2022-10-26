هنا الزاهد وأحمد فهمي معاً لأول مرة في السينما

الوكيل الإخباري - لأول مرة على احدى المنصات العربية سيعرض مسلسل لـ هنا الزاهد من انتاج صادق الصباح هذا ما كشفته هنا خلال دردشة لها مع الصحفيين على هامش تكريمها ضمن مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 13.



وفي التفاصيل، قالت هنا التي حصدت جائزة التميز و الابداع سينما عن فيلم "بحبك" أنها سعيدة بهذه الجائزة كونها المرة الأولى التي تكرم فيها عن عمل سينمائي لها"، لافتة الى أنه في العام الماضي حصلت على جائزة عن الدراما "حلوة الدنيا سكر".



وكشفت عن فيلم سينمائي سيجمعها بزوجها أحمد فهمي من بعد مسلسل "الواد سيد الشحات"، قائلة "أول عمل سينمائي لنا مع بعض لأول مرة فأنا متحمسة له جدا وبقالنا كثير ما اشتغلناش مع بعض".

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