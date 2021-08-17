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الثلاثاء، 17-08-2021 12:25 م

هيا الشعيبي تعتذر من الشعب السعودي - فيديو

هيا-الشعيبي


الوكيل الإخباري - لأول مرة منذ بداية أزمتها، إعتذرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي بشكل واضح من الشعب السعودي بعد الإساءة التي اعتبروها أنها وجهتها لهم، ووعدتهم بمفاجآت خاصة خلال الفترة القادمة بفيديو نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، كما أوضحت موقفها وشكرت رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

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ووعدت هيا الشعيبي جمهور السعودية أن يكون أول عرض لها هناك.


وعلى الرغم من اعتذارها الا انها تعرضت لبعض الانتقادات من اشخاص لانها قالت أن ما فعلته ليس خطأ، التفاصيل في الفيديو المرفق.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

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