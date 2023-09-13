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الأربعاء، 13-09-2023 03:21 م

وائل جسار يتحدث عن توتر العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان وائل جسار حقيقة الأخبار التي انتشرت أخيراً حول توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكداً أن علاقته بهما جيدة جداً، وأنه يحبهما على المستوى الشخصي.

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وقال وائل خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "حسام حبيب وشيرين أصبحوا إخواتي ولما يحبوا الشخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وأضاف: "علاقتهما مش متوترة أبداً دول سمنة على عسل وربنا يحفظهم دايماً من العين، بالعكس حسام بينتبه لها أوي وهي جنبه وبتحبه وهو بيحبها فكل الكلام عن توتر علاقتهما محض شائعات".


وكان وائل جسار قد قال إنه يحضّر لأغنية جديدة رومانسية باللهجة المصرية، ويتعاون فيها مع الملحن أحمد زعيم، كما كشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي، مؤكداً أن لا خلاف بينهما، بعد تداول المواقع الإخبارية أخباراً عن حدوث شجار بينهما تطوّر الى عراك بالأيدي، حيث قال: "أعوذ بالله... صابر حبيبي وأخويا وتجمعنا صداقة قوية وكل ده إشاعات وكلام في الهوا".

 

لها

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