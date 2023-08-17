شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجآت كبيرة لجمهورها

الوكيل الإخباري - تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى جمهورها في المملكة العربية السعودية من خلال حفل تحييه في 25 آب الجاري في العاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الجيمرز بالمملكة العربية السعودية ، وذلك بعد الشائعات التي طاولتها أخيراً حول محاولتها إنهاء حياتها.



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وكشف مصدر مقرّب من شيرين عبد الوهاب لـ"لها" أن الفنانة قررت أن تتجاهل تماماً كل الشائعات، حيث تواصل حالياً إجراء بروفات مكثفة لخروج حفلها الأول منذ مشاركتها في حفل روائع الموجي، قبل فترة، في أفضل صورة".



وأكد المصدر أن شيرين عبد الوهاب ستشهد نشاطاً مكثفاً، سواء على مستوى الحفلات أو الأغنيات، حيث تحضّر مفاجآت كبيرة لجمهورها، لتعود إليهم بقوة وتعوِّض كل ما فاتها خلال الفترة الماضية.



وكانت شيرين عبد الوهاب قد ردّت على شائعة محاولتها الانتحار، ببيان نشرته عبر حسابها في "تويتر" وجاء فيه: "بيان إعلامي. تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حالياً إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغانٍ جديدة والتخطيط لحفلات غنائية".





