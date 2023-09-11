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الإثنين، 11-09-2023 10:23 ص

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل سرقتها

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الوكيل الإخباري- كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل جديدة حول اتهام مدير أعمال سابق لها بالاستيلاء على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتسبب في خسائر لها وصلت مليون دولار ووصل الأمر إلى توريطها في الدعوى القضائية مع روتانا، بحد قوله.

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تفاصيل جديدة في سرقة شيرين عبد الوهاب وأوضح محامي شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن أحد مدراء أعمالها استغل كافة منصاتها بالكامل مع أحد الشركات لكونه شريكاً فيها، وتسبب في توريطها في أزمتها مع روتانا.


وتابع: "وبناء على ذلك كان معه جميع عائدات الأغاني الخاصة بالفنانة المصرية، وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغانٍ".


ولفت إلى أنه يخضع للتحقيق الآن: "هو على ذمة التحقيق حاليا، وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه متعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع، وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها بهذا الشكل".


وأكد أن شيرين عبد الوهاب لم تحصل على عائداتها المستحقة من مواقع التواصل الاجتماعي: "شيرين لم تحصل أي أموال من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة، هذا الرجل الذي استغل شيرين عبدالوهاب، كانت لديه الجرأة في إنكار جميع التهم الموجهة له".


وكان محامي شيرين كشف من قبل أن هذا الشخص تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية وبحلفلك دون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع منصة نشر أغاني مما تسبب في خسارتها لعوائد تلك الأغاني على قنواتها على السوشيال ميديا واليوتيوب.


وأكد أن شيرين حريصة على الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها يتهربان من المثول أمام القضاء.


ليالينا

 




 

 


 

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