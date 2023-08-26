فيديو - شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور في حفل "ليلة الدموع" بالسعودية

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل "ليلة الدموع" الذي أُقيم في جدّة ضمن فعاليات الموسم الصيفي بالمملكة العربية السعودية بالصعود الى المسرح على أنغام أغنية "مشاعر" وسط تصفيق الحضور.



وقدّمت شيرين أغنية "كدابين"، وكانت الفنانة الوحيدة في حفل "ليلة الدموع" بين سبعة فنانين رجال، هم؛ أحمد سعد، حمادة هلال، طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم، وأحمد كامل



واستُهلّ حفل "ليلة الدموع" بدخول مفاجئ لكورال "روح الشرق" بأغنية "الصبر جميل" لمها فتوني، وأغنية "أنا مصمم" للمطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته في الحفل.

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