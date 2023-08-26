السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

الملك يعزي عائلة برية

الهناندة: 40% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية

اليابانية للتعاون الدولي تستضيف فريق تحديث العقبة الخاصة بطوكيو

الامن : هذه عقوبة مخالفة مضخمات الصوت بالأردن

الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

قرار سعودي هام بشأن الاردن اعتباراً من العام الحالي

العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي: نعمل على مراجعة نظام التأمين الإلزامي في الأردن

السبت، 26-08-2023 12:34 م

فيديو - شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور في حفل "ليلة الدموع" بالسعودية

elaosboa15298_560514_original


الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل "ليلة الدموع" الذي أُقيم في جدّة ضمن فعاليات الموسم الصيفي بالمملكة العربية السعودية بالصعود الى المسرح على أنغام أغنية "مشاعر" وسط تصفيق الحضور.

وقدّمت شيرين أغنية "كدابين"، وكانت الفنانة الوحيدة في حفل "ليلة الدموع" بين سبعة فنانين رجال، هم؛ أحمد سعد، حمادة هلال، طارق الشيخ، تامر عاشور، هيثم شاكر، مسلم، وأحمد كامل

واستُهلّ حفل "ليلة الدموع" بدخول مفاجئ لكورال "روح الشرق" بأغنية "الصبر جميل" لمها فتوني، وأغنية "أنا مصمم" للمطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته في الحفل.

اضافة اعلان

 

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3546f1a0

"جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" يحظيان بنصيب الأسد في مهرجان القاهرة للدراما

298782

مصدر يكشف سبب نجومية عادل امام

WhatsApp Image 2023-08-26 at 04.15.02

صورة- ما سبب تواجد النجم نزار ابو حجر بالأردن ؟

2022_8_27_0_12_59_664

تفاصيل حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

276

"يلا" .. جديد الفنان راغب علامة

main_image5f3a8c68ae5ba

أحمد فهمي يردّ على رأي النقاد في اداء زوجته هنا الزاهد

أخبار متعلقة
369008967_1556904354845360_5870189916998207960_n_243990_original

انضمام مطرب جديد إلى حفل "ليلة الدموع" في جدّة

999999999999999

فيديو - تامر عاشور يصل للسعودية لاحياء ليلة الدموع : "جهزوا المناديل"

تامر-عاشور-يطرح-اغنية-مصرية-جديدة-من-كلمات-المستشار-تركي-آل-شيخ

ليلة قاسية جداً .. تامر عاشور يشوق جمهوره لحفل "ليلة الدموع" في جدة

elbashayer-2023-08-22_908802

أحمد سعد عن حفل "ليلة الدموع": إيه اليوم الغم ده

134630

ما هي "ليلة الدموع" التي ستقام بجدة الخميس المقبل ؟

23_845611_original

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجآت كبيرة لجمهورها