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الأربعاء، 15-09-2021 04:13 م

وائل شرف يكشف سبب رفض الراحل ناجي جبر شخصية أبو شهاب

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الوكيل الإخباري - كشف النجم السوري وائل شرف أنّ الفنان القدير ناجي جبر رفض تجسيد شخصية "العكيد أبو شهاب" في مسلسل "باب الحارة" بعدما عُرضت عليه، قبل الممثل سامر المصري.

وأوضح شرف أنّ جبر رفض بسبب معاناته من مرض السرطان، الأمر الذي دفعه أيضاً الى عدم المشاركة في مسلسل "ليالي الصالحية" في عام 2004.

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وتحدث شرف عن التجربة الوحيدة التي جمعته بجبر في كواليس مسلسل "بيت جدي" في عام 2008، حين قدما شخصية "أبو راشد البغجاتي" وابنه عجاج.

 

يُذكر أن وائل شرف يعيش حالياً في بريطانيا، وآخر الأعمال الفنية التي قدمها كان "ورد أسود" الذي عرض خلال شهر رمضان، إلا أنه يستغل قدراته التمثيلية والإخراجية في عالم السوشيال ميديا ليبقى قريباً من جمهوره، وهو ما نال إعجاب محبيه وتفاعلوا معه بكثافة.

المصدر - لها 

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