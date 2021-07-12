وائل كفوري يتصدّر ترند ​يوتيوب بأغنيته البنت القوية - فيديو

الوكيل الإخباري - رقم قياسي جديد يسجل بمسيرة الفنان اللبناني وائل كفوري، حيث بأقل من 24 ساعة على طرحه، تخطى فيديو كليب أغنيته الجديدة "البنت القوية" المليون مشاهدة على قناته الخاصة على "يوتيوب".

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كما تصدرت قائمة "الترند" في لبنان على الموقع نفسه.



الجدير ذكره أن العمل من كلمات وألحان سليم عساف، وكان إنتظر الجمهور هذا التعاون لسنوات، وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.



الفيديو كليب إتخذ طابع الأجواء الصيفية المرحة، وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع أصدقائه في منزله ويغني الأغنية التي إنتظرها محبوه منذ فترة طويلة.

المصدر - الفن