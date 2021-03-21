والدة منة عرفة تكشف آخر تطورات حالة ابنتها الصحية

الوكيل الاخباري - كشفت والدة الفنانة الشابة منة عرفة، آخر تطورات حالة ابنتها الصحية، بعدما تعرضت لأكثر من حادث خلال الأيام القليلة الماضية، مناشدة الجمهور الدعاء لها بالتماثل للشفاء العاجل.

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وقالت والدة الممثلة المصرية إنّ ابنتها أصيبت بحروق في يديها قبل أيامٍ قليلة، أثناء تحضير وجبة الإفطار، إلا أنّ يديها تلامست مع شيء ساخن، فتعرضت لحروق في أصابعها، وجرى نقلها للمستشفى بشكلٍ عاجل، للاطمئنان على يدها وحجم الحروق، لافتة إلى أنها لازالت تتلقى العلاج ولم يتبين حتى الآن، إن كان الأمر يستدعي إجراء عملية تجميل من عدمه.



وأشارت إلى أنّ منة، تعرضت لحادث سير أيضًا، موضحة: "منة فوجئت بسيارة تقف أمامها بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، مما أدى إلى اصطدامها، ولكن الحمد لله أن ابنتي بخير وقامت من الحادث بالسلامة ومش مشكلة العربية خالص أهم حاجة بنتي".



وتابعت أنّ ابنتها تعرضت لإغماءٍ قبل أيام، بشكلٍ مفاجئ، وجرى نقلها إلى أحد أطباء المخ والأعصاب، وطلب منها إجراء أشعة على المخ بشكلٍ عاجل، لتشخيص الحالة، لافتة إلى أنّ الكلاب الخاصة بها تعرضت لحالة إعياء شديدة أيضًا، وخضعت للعلاج، داعية أن تتجاوز ابنتها تلك الفترة بسلام.

لها

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