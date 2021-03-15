نجل الفنان ابراهيم الحربي ينفي نقله إلى العناية المركّزة

الوكيل الاخباري - شاع في الساعات الأخيرة خبر نقل الفنان السعودي ابراهيم الحربي إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات. وهو ما أحدث موجة من القلق في أوساط محبيه. إلا أن ابنه يوسف الحربي نفى ذلك من خلال تغريدة نشرها على حسابه الخاص على "تويتر". وكتب: "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة. نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى".

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كذلك أكدت هذا النفي الإعلامية الكويتية مي العيدان من خلال تعليق نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وجاء فيها: "بعد اتصالي الشخصي، يا جماعة بطلوا إشاعات حرام عليكم، الفنان الكبير ابراهيم الحربي طيب وبخير وليس كما يقال ويشاع أنه في العناية المركزة كذب ولا تفزعون قلب أهله. الفنان ابراهيم الحربي بالفعل يرقد بمستشفى ابراهيم الحربي في مستشفى جابر الأحمد بعد إصابته بفايروس كورونا. أدعوا له في الشفاء بعد ما اطلعون اشاعات". وفي وقت لاحق أعادت نشر صورة له مع التعليق: "لا تنسوا الفنان الكبير ابراهيم الحربي من دعائكم قولوا اللهم شافيه وعافية وأجرة ادعوا له فربما دعاء احدكم الأقرب الى الله".



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