والد حسام حبيب يعتذر من شيرين عبد الوهاب ويوجه لها رسالة

الوكيل الإخباري-اعتذر حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب الزوج السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب من الاخيرة على خلفية ما نسب إليه من تسجيلات صوتية تحمل إساءات لها.



وقال في حديث مع صحيفة "الوطن": "أعتذر لشيرين عبد الوهاب، ولكل جمهورها العظيم، عن أي ألم شعرت به سواء عن قصد أو غير قصد.. وبقول لها دي ضريبة الشهرة بس تأكدي أن احترامي وحبي لك لا يقل عن حب واحترام ملايين المحبين في العالم كله".

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وتابع موجهاً لها نصيحة : "تفرغي لفنك وعملك وأسعدي الملايين ولا تلتفتي للحاقدين والباحثين عن التريند الحرام..وفقك الله ورعاك وحفظ لك صحتك وبناتك".

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