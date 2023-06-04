والد حسام حبيب يهاجم شيرين : زوجته الأولى أفضل !

الوكيل الإخباري- نشر والد حسام حبيب، عبر حسابه الخاص على فيسبوك، ردا سريعا على متهميه بالتربح من وراء تصريحاته الداعمة لشيرين، بعد تأكيده أنها تستحق لقب صوت مصر، الذي أشعل الأزمة بينها وبين الفنانة أنغام مؤخراً.

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حسين حبيب كتب متهما شيرين بالتسبب في إفلاسه بعد زواجها من ابنه وقال: "للناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر أنا كنت بجامل ابني ومراته لكن للحق أنا مافلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين وأخد فلوسي".



أضاف والد حسام حبيب مقارنا شيرين عبد الوهاب بزوجة ابنه الأولى مرجحا كفتها على الفنانة الشهيرة: "ودة الفرق لما كان متجوز هنا بنت الأصول اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل وكفي نفسك".



كانت شيرين عبد الوهاب قد حلت ضيفة على برنامج كاربول كاريوكي، وأدلت بتصريحات مختلفة عن زملائها في الوسط الفني، كما أكدت أنها الوحيدة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد أيام من الحفل الذي أقامته النجمة أنغام في السعودية والذي حمل اسم صوت مصر.



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