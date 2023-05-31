حسام حبيب يكشف سبب تخلّي مدير أعمال شيرين عنها

الوكيل الإخباري- بعد إعلان إيهاب صالح تخلّيه عن إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب لأسباب خاصة تكتّم عليها، كشف الفنان حسام حبيب سبب التغيير الذي حدث في إدارة أعمال زوجته، حيث قال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "إحنا دلوقتي في مرحلة شيرين حجم شغلها مينفعش يديره فرد، وبنعمل مؤسسة تدير أعمال شيرين، مكونة من فريق كبير، وشخص فوق الفريق يديره ويقوده، ولسه موصلناش لهذا الشخص". وأضاف: "وجود فريق كويس هيفرق أوي في شغل شيرين".



وكشف حسام أيضاً أنه في صدد التحضير لـ"ديو" جديد مع شيرين، الأغنية الأولى رومانسية والثانية سريعة الإيقاع، رافضاً الكشف عن أي تفاصيل أخرى خوفاً من أن تزعل شيرين.



وكان إيهاب صالح قد أعلن عن توليه إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان بدلاً من هيفاء وهبي، ووعد جمهورها بأعمال قوية جداً.

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