والد نجوم 'طيور الجنة' في العناية المركّزة وهذه حالته!.. صور

الوكيل الاخباري - نشر نجم قناة "طيور الجنّة" المعتصم بالله المقداد، على حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة جمعته ووالده مؤسّس القناة خالد المقداد وأرفقها بتعليق أشار فيه إلى مرض الأخير وكتب: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي أبي وحبيبي ورفيقي خالد مقداد وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلينا سالماً معافى يا رب العالمين ويا من لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات ادعوا له يا حبايبي".

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ونشر المعتصم بالله قبل هذا صورة ظهر فيها مع والده أثناء رقوده على سرير المرض وعلّق عليها بالقول: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي".



كما نشر فيديو ذكر فيه أنه يتم تحضير فيديو كليب مخصّص لرمضان، وأشار في التعليق عليه الى أنهم يمضون رمضان للمرة الأولى من دون والدهم.

وقال في فيديو آخر: "بابا دخل من يومين، بابا تعب بزيادة وحالياً يرقد بالعناية المركزة بس حالته مستقرة. وأموره تمام ومستقرة وعلى جهاز التنفس. وان شاء الله ما في خطر والدكاترة عم يطمنونا والرئتين عندو تمام. ولكن ان شاء الله خلال الأيام القادمة بطلع من العناية وبدخل غرفة عادية".







لها