وديع الصافي في الذكرى الـ99 لميلاده - صور

الوكيل الإخباري - وديع الصافي من مواليد 1921 في 1 تشرين الثاني/نوفمبر ويصادف اليوم عيد ميلاده.



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وديع الصافي دخل عالم الغناء عن عمر 17 عاماً. غنى لأم كلثوم وعبد الوهاب قبل ان يؤلف موسيقاه ويغني مكتبتنا الموسيقية ب 1000 مؤلفة موسيقية. ربيع الخولي، غسان صليبا وباسكال صقر استمعوا بإنتباه الى نصائحه.

قال عن العود انه رفيق مسيرته، رافقه منذ بدايته الفنية، انه صديقه في وحدته وينافس زوجته ام فادي على المكان في قلبه.













المصدر- الفن