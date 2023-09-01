وفاة الشاعر الشهير كريم العراقي

الوكيل الإخباري - توفي الشاعر، كريم العراقي، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، حسبما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي.



وقال الساعدي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر اليوم الجمعة في أبوظبي".

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من هو كريم العراقي؟



- ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، عام 1955.



- حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.



- عمل كريم العراقي معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي.



- بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.



- حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.



- من أعماله، ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".

سكاي نيوز عربية