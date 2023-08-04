الجمعة 04-08-2023
الوكيل الاخباري

جروح لم تلتئم.. اللبنانيون يحيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

50 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة في الأقصى

134 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

وفاة الفنان الأردني فهد الهوادي

مندوبا عن جلالة الملك.. العيسوي يعزي آل فراج

أسعار الغذاء العالمية ترتفع في تموز بسبب أزمة اتفاق الحبوب

تقرير: 24% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 13-15 مدخنون بالأردن

وفاة طالبة بالصف الثاني والتربية تنعاها

أول مرة في الصحة .. مستشفى الزرقاء يجري عملية لمفصل الورك بالمنظار

الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

الجمعة، 04-08-2023 05:08 م

يسرا تعلن وفاة حماتها زينب لطفي

يسرا-1678565267-0


الوكيل الإخباري - وافت المنية السيدة زينب لطفي زوجة الرئيس التاريخي للنادي الأهلي المصري صالح سليم، وأم ولديه المهندس خالد سليم زوج الفنانة يسرا والفنان الراحل هشام سليم.

اضافة اعلان


ونعت يسرا حماتها في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم".


وأضافت: "تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".


وتقدم عدد كبير من الفنانين والمشاهير بالتعازي من خلال التعليقات، على غرار هند صبري ومي سليم ومهيرة عبد العزيز وسينتيا خليفة.

 


 

 

لها

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

أبو تايه يذرف الدموع فرحًا بهتافات جمهور جرش

291812_8_1539531188

وفاة فنان عربي شهير- صورة

6202210122315656137661

ما الخطأ الذي ارتكبه جورج قرداحي في مهرجان جرش؟

20238317473885495

الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الاصطناعي .. ما قصته ؟

2023831685971Z

نصف مليون مشاهدة خلال ساعات.. "رياح الحياة" جديد حمزة نمرة

elaosboa76381

غادة عادل تكشف تفاصيل تعاونها الثاني مع محمد هنيدي بعد 20 عاماً

أخبار متعلقة
f1ef2ff0494cee9beab0ff48b80e8c8b13bd8726-010823074408

كشف تطورات حالة شمس البارودي وحسن يوسف بعد وفاة نجلهما

19_2023-638209921671665448-166

أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد شائعة وفاتها

225465Image1-1180x677_d

حقيقة وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب

64c0465c4c59b76e8b6c7e63

الموت يفجع الوسط الفني المصري

thumbs_b_c_b5ae2f87262a5cb723c1ae496661a122

بوراك يواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات

64c0390c4236043fe92cb957

الموت يفجع الوسط الفني السوري بوفاة فنان شهير