الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن وشروط دخول المثلث الذهبي.. أهمها فحص الـ pcr

الحكومة تحدد شروط عودة صالات الأفراح والمنشآت الاقتصادية والسياحية

مراكز فحص (pcr) مجانية لدخول المثلث الذهبي

وفاة رجل أمن بحادث دهس أثناء تأديته واجبه

مساعٍ حكومية لجعل جرش وجهة سياحية عالمية

أين التنمية عن متشرّد 'الرينبو' ؟ صور

'الفلك الدولي' يحدد أول أيام عيد الأضحى

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

متصرف 'الشونة' لـ الوكيل: إطلاق نار على محطة مياه الكفرين أدى لوقف ضخ المياه عن المنطقة

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني اليوم

الأربعاء، 30-06-2021 10:35 ص

وفاة الشقيقة الصغرى للفنانين السعوديين بدر ومحمد الشعيبي - صورة

بدر الشعيبي


الوكيل الإخباري - أعلن الممثل السعودي بدر الشعيبي وفاة شقيقته الصغرى سميرة بعد صراع مع مرض السرطان على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ونعى بدر شقيقته بكلمات مؤثرة عبر منشور وكتب : " أختي سميرة في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا اعتراض".

اضافة اعلان


وانهالت التعليقات من المعلقين الذين قدموا له التعازي ومنهم الفنانة المصرية نهال نبيل التي كتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله يابدر، الله يرحمها ويصبركم يارب". كما علقت الفنانة بلقيس فتحي : " لا حول ولا قوة إلا بالله الله يصبركم ويربط على قلوبكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

وكتب محمد قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي“.


وترك محمد الشعيبي، تعليقا على تلك الصورة قائلا: ”شقيقتي الصغيرة في ذمة الله“.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20BF4BCD-626D-4D15-9BC0-BEBEFF1B7FF3

​شيماء هلالي​ تنجب مولودها الاول - صورة

Doc-P-836040-637600618291688528

كارلا حداد تشارك متابعيها بأحدث ظهور لابنتها

تيم-حسن

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

6147271-14092965

مصطفى قمر يحذف صورة ابنته بسبب انتقادات - صورة

6186942_1620984404

الفيلم العالمي The Misfits يُطلق عروضه في الشرق الأوسط وإفريقيا

نوال-1

رسالة دعم من نوال الزغبي لشيرين عبد الوهاب - صورة

أخبار متعلقة
5970699931580422358

حسن الردّاد يواصل تصوير أعماله بعد تجاوزه أحزانه

6343466771578607934

تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز

unnamed

هاني شاكر يوجه رسالة مؤثرة بذكرى وفاة ابنته - صورة

430

سمير صبري يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة سعاد حسني - فيديو

20190706_185937_4694

الموت يفجع الفنانة إيمان العاصي

jumana

بعد وفاة ابنتها .. هجوم كبير على جومانا مراد وانهيارها من البكاء - فيديو