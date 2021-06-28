وفاة الفنانة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز 82 عاماً

الوكيل الإخباري -توفيت قبل قليل المنتجة السينمائية الشهيرة اعتماد خورشيد عن عمر يناهز ٨٢ عاما بعد صراع مع المرض.



وكانت خورشيد قد أثارت ضجة كبيرة في حياتها عندما تزوجت من صلاح نصر مدير المخابرات في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وبعدها كشفت ان نصر كان وراء تطليقها من زوجها بالاجبار ليتزوجها هو.

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وقد اسست خورشيد شركة انتاج وكان لها عدد من الأفلام.



كما قامت بتاليف كتاب اثار ضجة كبرى عندما تحدثت فيه عن انحرافات صلاح نصر وعلاقته ببعض الفنانات الشهيرات وظن البعض انها والدة الفنان الشهير الراحل عمر خورشيد لكنها كانت زوجة والده.

المصدر - لها



