وفاة الفنان المصري الشهير أحمد حلاوة

الوكيل الإخباري - تأكد خبر وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، منذ قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس في شهر شباط الماضي ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

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تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة جاء بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة في تصريحات لـ"اليوم السابع" أول أمس، والتي قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى دخوله في حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدي تعبان جدا ادعو له".



لم تكن تلك الشائعة الوحيدة التي سبقت وفاة الفنان أحمد حلاوة، فطاردته تلك الشائعة وهو على قيد الحياة وتسببت في تدهور الحالة الصحية لزوجته، وإصابتها بجلطة في القدم بسبب هذه الشائعات، وقالت ابنته: "والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها لها جلطة في رجلها من كثرة الشائعات عن والدي".



الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.

اليوم السابع