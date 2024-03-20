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الأربعاء، 20-03-2024 02:19 م

وفاة الفنان محمود الشاذلي نجم ليالي الحلمية

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الوكيل الإخباري - رحل الفنان محمود الشاذلي بطل مسلسل ليالي الحلمية، وذلك بعد مروره بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن الفنان أحمد صادق وفاة الفنان محمود الشاذلي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلاً :"البقاء لله محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى لقاء في عالم أرحب نسألكم الدعاء".

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الفنان محمود الشاذلي واحد من أهم الفنانين الذين اعتدنا رؤية ومشاهدة أعمالهم التلفزيونية بشهر رمضان، وارتبط في أذهان الكثيرين بمشاركاته المتميزة في مسلسلات عميد الدراما التليفزيونية أسامة أنور عكاشة.


محمود الشاذلي صاحب مسيرة فنية حافلة خاصة على صعيد الدراما، وكان واحداً من أبطال مسلسل ليالي الحلمية من خلال شخصية "زعتر".


وكان آخر أعمال الفنان محمود الشاذلي مشاركته في مسلسل ابن ليل عام 2012.

 

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