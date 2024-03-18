الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 02:41 م

صفاء سلطان تتحدث عن حمى المتوسط التي أصابتها أثناء التصوير

135-221904-safaa-sultan-suffering-mediterranean-fever_700x400


الوكيل الإخباري - تحدثت الممثلة صفاء سلطان عن مرض أصابها مؤخراً.

وقال سلطان في مقابلة مع "et بالعربي" إنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير بعض المشاهد "أنقذوا حياتي وأسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".

اضافة اعلان


وتحدث حمى البحر المتوسط بسبب تغير جيني (طفرة) ينتقل بين الأجيال، ويؤثر التغير الجيني في وظيفة أحد بروتينات الجهاز المناعي المسمى البيرين، ما يسبب مشكلات في السيطرة على الالتهابات داخل الجسم.

 

ولا يُعلم بشكل واضح ما يحفز النوبات، إلا أنها قد تحدث مع التوتر الانفعالي ودورات الحيض والتعرض للزكام والإجهاد البدني مثل المرض أو الإصابة.

 

وأبدت سلطان سعادتها مع حديثها عن خروجها من المستشفى موضحاً أنها "شعرت أن الله كتب لي عمراً جديداً حتى أرى حب الناس لي وشعرت أنه بسبب دعواتهم كتب الله عمراً جديداً لألتقي بعائلتي".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024318133247837QS

بعد 12 عاماً.. حنان الترك في عمل جديد

1710750248

تامر حسني يدعو رامي صبري للإفطار بمناسبة عيد ميلاده

image (31)_1729_100826

شاهد عمرو الليثي يتعرض لحادث خطير على الهواء

4414

وفاة الفنان المصري ياسر الشرقاوي

686

ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

254364-d8a7d984d8b5d988d8b1d8a920d985d98620d8add8b3d8a7d8a820d8b1d98ad987d8a7d98520d8b3d8b9d98ad8af20d8b9d984d98920d8a5d986d8b3d8aad8acd8b1d8a7d985

بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة

أخبار متعلقة
940640_524255_original

تطورات الحالة الصحية للفنان شريف إدريس