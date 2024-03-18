صفاء سلطان تتحدث عن حمى المتوسط التي أصابتها أثناء التصوير

الوكيل الإخباري - تحدثت الممثلة صفاء سلطان عن مرض أصابها مؤخراً.



وقال سلطان في مقابلة مع "et بالعربي" إنها تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير بعض المشاهد "أنقذوا حياتي وأسعفوني، واكتشفت أنني مصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط".

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وتحدث حمى البحر المتوسط بسبب تغير جيني (طفرة) ينتقل بين الأجيال، ويؤثر التغير الجيني في وظيفة أحد بروتينات الجهاز المناعي المسمى البيرين، ما يسبب مشكلات في السيطرة على الالتهابات داخل الجسم.

ولا يُعلم بشكل واضح ما يحفز النوبات، إلا أنها قد تحدث مع التوتر الانفعالي ودورات الحيض والتعرض للزكام والإجهاد البدني مثل المرض أو الإصابة.

وأبدت سلطان سعادتها مع حديثها عن خروجها من المستشفى موضحاً أنها "شعرت أن الله كتب لي عمراً جديداً حتى أرى حب الناس لي وشعرت أنه بسبب دعواتهم كتب الله عمراً جديداً لألتقي بعائلتي".

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