الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 06-02-2022 07:33 م

وفاة المخرج الاردني حسين نافع

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد المخرج المسرحي الاردني حسين نافع .

ونعى نقيب الصحفيين السابق الفنان ساري الاسعد المرحوم عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك : " انتقل الى رحمة الله المخرج المسرحي الاردني  حسين نافع تغمده الله برحمته ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه والأسرة الفنية الاردنية جميل الصبر والسلوان . انتم السابقون ونحن اللاحقون وانا لله وانا اليه راجعون . بالسلامة يا صديقي" . 

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