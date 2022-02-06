وفاة المخرج الاردني حسين نافع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الاحد المخرج المسرحي الاردني حسين نافع .



ونعى نقيب الصحفيين السابق الفنان ساري الاسعد المرحوم عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك : " انتقل الى رحمة الله المخرج المسرحي الاردني حسين نافع تغمده الله برحمته ويلهم ذويه وأسرته ومحبيه والأسرة الفنية الاردنية جميل الصبر والسلوان . انتم السابقون ونحن اللاحقون وانا لله وانا اليه راجعون . بالسلامة يا صديقي" .

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