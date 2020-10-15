وفاة المطرب المصري طاهر مصطفى

الوكيل الإخباري _ نعت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنان المصري طاهر مصطفى المعروف بـ ”الطفل المعجزة“ ، الذي وافته المنية امس الاربعاء .
حيث انها قالت : ”لا اله إلا الله، طاهر مصطفي في ذمة الله، كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته، اللهم ارحمه واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر“.
لتنهال عليه التعليقات داعين له بالرحمة .
المصدر : ارم نيوز
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