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الخميس، 15-10-2020 12:23 م

وفاة المطرب المصري طاهر مصطفى

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الوكيل الإخباري _ نعت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الفنان المصري طاهر مصطفى المعروف بـ ”الطفل المعجزة“ ، الذي وافته المنية امس الاربعاء .

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حيث انها قالت : ”لا اله إلا الله، طاهر مصطفي في ذمة الله، كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته، اللهم ارحمه واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر“.

 

لتنهال عليه التعليقات داعين له بالرحمة .

 

المصدر : ارم نيوز

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