وفاة الممثلة البريطانية أنجيلا لانسبيري عن عمر ناهز 96 عاما

الوكيل الإخباري - توفت أنجيلا لانسبيري نجمة Murder She Wrote وأيقونة التلفزيون المحبوبة التي امتد مشوارها الفني لأكثر من سبعة عقود عن عمر ناهز الـ 96 عاما.





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وأعلن أبناء الراحلة في بيان نقلته عنهم شبكة nbcnews أنهم حزينون لإعلان وفاة والدتهم بسلام أثناء نومها في منزلها في لوس أنجلوس في الساعة 1:30 صباحًا يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حيث رحلت قبل خمسة أيام فقط من احتفالها بعيد ميلادها الـ 97 عاما.

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