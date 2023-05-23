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الثلاثاء، 23-05-2023 09:48 ص

وفاة بطل فيلم "المعاقب" راي ستيفنسون بشكل مفاجىء في إيطاليا

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الوكيل الإخباري- توفي الممثل البريطاني راي ستيفنسون، نجم المسلسل التلفزيوني "روما" وفيلم "المعاقب: منطقة حرب"، بشكل مفاجئ في موقع التصوير بإيطاليا عن عمر ناهز 59 عاما.

ووفقا لصحيفة la Repubblica، "شعر ستيفنسون، يوم السبت الماضي، بتوعك في جزيرة إسكيا وتم نقله إلى المستشفى، ويوم الاثنين، ساءت حالة الممثل البريطاني، وفارق الحياة، ولم يتم الكشف بعد عن سبب الوفاة".

واشتهر جورج ريموند "راي" ستيفنسون، بأدواره في ثلاثة أفلام لسلسلة "مارفل ثور"، وفي أغسطس 2023، سيظهر في سلسلة أفلام "حرب النجوم أسوكا".

ولعب ستيفنسون عددا من الأدوار في العديد من المسلسلات والأفلام، منها "فايكنغ" و"ديكستر" و"روما" "وميديتشي" وفيلم "المعاقب: منطقة الحرب".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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