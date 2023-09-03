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الأحد، 03-09-2023 10:33 م

وفاة فنانة شهيرة بسبب اصابتها بالسرطان- صورة

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الوكيل الاخباري- توفيت المغنية الإنجليزية وكاتبة الأغاني فاي فانتارو في منزلها، عن عمر 21 عامًا، بعد معركة استمرت لمدة عام مع مرض السرطان.

وفاة فاي فانتارو

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وأعلنت والدة فاي فانتارو، أن ابنتها المغنية توفيت في المنزل، وكانت تعاني من إصابتها بورم نادر في المخ منذ سبتمبر الماضي، وأنها تغلبت على سرطان الدم مرتين في فترة الطفولة، حسبما ذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتز".

حصلت "فانتارو" على فرصتها الأولى لإصدار أول أسطوانة لها على يد الملحن والمنتج ديف ستيوارت، إذ طرحت أغنيتها AWOL في فبراير.

وعبر "ستيوارت" عن حزنه لرحيلها، إذ قال في بيان إعلامي: "لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى الدمار الذي أشعرت به بعدما علمت بخبر وفاتها، لقد كانت إنسانة مرحة ولطيفة، وفنانة حقيقية بمعنى الكلمة، وإن لحظات الوجود معها والعمل سويًا ستبقى في ذاكرتي، وأنا محظوظ لأنني قابلت فاي ووالدتها بام، وشاهدت قتالهما معًا ضد كل الصعاب".

ولدت فانتارو في 28 أبريل 2002، وحصلت على جائزة Alan Hull السنوية لكتابة الأغاني في عام 2021.

يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مرض فاي فانتارو، أُطلقت حملة تبرعات للمساهمة في علاجها، جمعت نحو 300 ألف دولار، وأوضح مسؤولو الحملة أنه سيتم التبرع بالأموال الزائدة للجمعيات الخيرية لتمويل مزيد من الأبحاث عن المرض الذي أصيبت به إحياءً لذكراها.

 


 

 

 




 

 


 

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