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الأربعاء، 16-08-2023 02:48 م

بشعر قصير.. أول ظهور للفنانة دينا حايك بعد تعافيها من السرطان

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة دينا حايك صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فى أول ظهور لها بعظ تعافيها من مرض السرطان

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وظهرت دينا حايك فى الصور وهى بشعر قصير باللون الأحمر وتلقت عديد من التعليقات التى دعمتها وحرصت على تهنئتها بالتعافى من المرض. 

تحدثت الفنانة دينا حايك، عن صراعها مع مرض السرطان وتعافيها منه، قائلة: “الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شئ جيد”

وأضافت الفنانة دينا حايك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الله أعطاني القوة ومحبة الناس من حولي.. وأشكر كل الناس الذين وقفوا بجانبي ودعموني.. ورأيت كمية دعم كبيرة.. وكان بالنسبة لي قوة كبيرة”.


وتابعت الفنانة دينا حايك: “بقول للي بيتعرض لنفس ظروفي أنه لايجب الإستسلام لليأس.. ونحن فى النهاية بشر نتعرض لمثل تلك المواقف ويجب أن نكون أقوياء.. ومريت بظروف صعبة”.

 


 

صدى البلد


 




 

 


 

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