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الأربعاء، 30-08-2023 09:15 م

وفاة فنان تركي شهير بشكل مفاجئ- صورة

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الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة الوسط التركي بخبر وفاة بطل المسلسل التركي بائعة الورد اونال سيلفر عن عمر يناهز ال 75 عاما.

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ونشرت جماهير الفنان الراحل رسالة تعزية بعد خبر وفاته، كما أعلنت وكالة الإدارة وفاة الفنان.


وقال البعض”نشعر بحزن عميق لفقدان نجمنا الرئيسي وصديقنا العزيز أونال سيلفر.. سنفتقده كثيرًا”.

قدّم الفنان الراحل العديد من الأدوار المميزة خلال مسيرته الفنية الطويلة، لعل أبرزها شخصيته في "بائعة الورد" الذي شارك في بطولته إلى جانب توبا بويوكستون التي قدم دور والدها في العمل.

 






 




 

 


 

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