وفاة فنان مصري -صورة

الوكيل الاخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية عن وفاة المخرج المصري ماجد نبيه مساء السبت، عبر صفحتها على موقع تواصل الإجتماعي "فيسبوك".

اضافة اعلان



وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة: " نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المخرج ماجد نبيه، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "صدق الله العظيم".



وتابعت:" ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المخرج/ ماجد نبيه، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

يذكر أن ماجد نبيه قد عمل مونتيرًا لسنوات طويلة، وشارك في مونتاج العديد من الأعمال السينمائية من بينها النمر والأنثى والمرأة الحديدية والبدرون وزمن الممنوع، كما أخرج فيلم علقة موت، الذي شارك في بطولته عدد من لاعبي المصارعة الحرة.



