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الخميس، 17-08-2023 04:56 م

وفاة مخرج سوري وسامية الجزائري تنعاه

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الوكيل الإخباري- غيب الموت المخرج والكاتب السوري عماد سيف الدين، اليوم، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة في الدراما السورية والعربية.

وعُرف سيف الدين في الأعمال التي تعاون فيها مع الممثلة السورية سامية الجزائري، من بينها (اتنين باتنين، شو حكينا، الفندق، مدام دبليو، فتنة زمانها) وغيرها من المسلسلات التي حملت طابعا كوميديا، وحققت متابعة واسعة عند الجمهور.

ونشرت سامية الجزائري صورًا من كواليس أحد الأعمال التي شاركت فيها برفقة عماد سيف الدين، ونعته بعد رحيله قائلة: "الصديق والشريك المخرج عماد سيف الدين في ذمة الله، الله يرحمك ويصبر اهلك وعيلتك".

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