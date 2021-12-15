وليد الشامي يتألق في حفل جماهيري ضخم ضمن إكسبو 2020 دبي- صور

الوكيل الإخباري - عاش زوار معرض "إكسبو 2020 دبي" ليلة فنية مميزة مع الفنان العراقي وليد الشامي، الذي قدم على مسرح اليوبيل مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل وغناء الجمهور الحاضر في الحفل، والذي طالب بأغنيات متعددة من أرشيف وليد الفني، منها الأغنيات "أصلي، أحبه كلش و ذهب ذهب"، الى جانب العديد من الأغاني الأخرى المتنوعة. وأكد وليد الشامي سعادته بالإطلالة في المعرض العالمي الذي يقام على أرض الإمارات.

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ويشار الى أن الحفل المقبل سيكون مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي سيحيي حفلاً غنائياً في "إكسبو 2020 دبي" يوم 18 ديسمبر 2021، وسيتضمن الكثير من المفاجآت، إلى جانب الإستعداد لحفل مع الفنان المصري تامر حسني يوم 23 ديسمبر.









المصدر - الفن