ياسمين رئيس تتخلى عن عمرو سعد في رمضان 2022

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن اعتذارها عن عدم العمل مع الفنان عمرو سعد في مسلسله الرمضاني المقبل، حيث كان من المقرر أن يجمعهما العمل، بعد النجاح الذي حققاه معاً في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة"، وكان المنتج صادق الصباح قد أعلن سابقًا خلال برنامج تلفزيوني أن خطته المقبلة هي تقديم مسلسل يجمع ياسمين رئيس وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسى، ولكن جاء اعتذار ياسمين رئيس بعد اعتذار مخرج العمل عن عدم المشاركة في المسلسل.

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من ناحية أخرى، تستعد ياسمين لإطلاق فيلمها "قمر 14" في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ذلك بجانب فيلمها "جارة القمر" الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.



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