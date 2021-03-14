ياسمين صبري تثير الجدل بامتلاكها أغلى قلادة في العالم.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، بعد حصولها عليه من دار Cartier إثر تعيينها سفيرة حملة Panthere de Cartier في منطقة الشرق الأوسط، لتصبح ثالث إمرأة على صعيد العالم اجمع بارتدائه بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

اضافة اعلان



وقالت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي": "الممثلة ماريا فيليكس كانت تمتلك تمساحين وذهبت لكارتييه عام 1975 وطلبت تصميم عقد على هيئة التماسيح وبعد شهرين تم تصميم العقد وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها حتى الآن".



وأوضحت الممثلة المصرية أن العقد المصمّم من "كارتييه" يتكون من 120 قيراطاً من الماس ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





