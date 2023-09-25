ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها

الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن تشبيهها دائماً بعارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، هو بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة.

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وقالت الممثلة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية : "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".



كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات، ولفتت إلى أن هذا النوع من السيدات يقل بمرور الأيام، وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: "معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسة أني عايزة حاجة".

