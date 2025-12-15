الأردن يستضيف أعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر العربي رفيع المستوى

وتعقد الفعاليتان بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لدى جامعة الدول العربية.
واستكملت المملكة استعداداتها وتحضيراتها لاستقبال الوفود المشاركة، وتأمين الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة، حيث يسبق انعقاد أعمال المجلس الوزاري، عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لكبار المسؤولين في الدول العربية المشاركة، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 15-16 كانون أول، لمناقشة مشاريع القرارات والسياسات الاجتماعية، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري لإعتمادها.
ومن المقرر أن تُختتم أعمال الدورة يوم الخميس الموافق 18 كانون أول، عُقب اعتماد القرارات والتوصيات ومناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية في إطار العمل العربي المشترك.
وتأتي استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لأعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في سياق حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ دورها شريكًا محوريًا في تطوير السياسات الاجتماعية الداعمة للتنمية الشاملة، والمساهمة الفاعلة في صياغة توجهات العمل الاجتماعي العربي، ودعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى بناء أنظمة حماية وتنمية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات العربية كافة.
