بعد تصريحات ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن زواجه

وأعلن عن مسلسله القادم "علي كلاي" في رمضان 2026، بتعاون أول مع النجمة درة، إلى جانب رحمة محسن ويارا السكري وعصام السقا وآخرين، بعد نجاح مسلسله السابق "فهد البطل" في 2025.
كما وصف نفسه بأنه من الأعلى أجراً في مصر، وأعلن عن ظهوره قريبًا في حلقة خاصة مع الإعلامية إسعاد يونس، بعد أن احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده هذا العام بتوزيع 300 ألف جنيه على 30 فائزًا في مسابقة له.
