بعد وفاة شقيقته أمس.. عادل إمام يتلقى رسائل تعزية من نجوم الفن

نعت الفنانة يسرا الفقيدة عبر إنستغرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي للفنان العظيم عادل إمام في وفاة أخته إيمان إمام. تغمدها الله بواسع رحمته". كما نعى خالد الصاوي ومحمد إمام الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا نعت فيه إيمان إمام، متقدمة بخالص التعازي إلى عادل إمام وعائلته، وعمر متولي وأسرته، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
نجل جليلة محمود ينهار باكيًا: حالتها الصحية حرجة ولا أحد يسأل عنها
-
إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب
-
بعد تصريحات ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن زواجه
-
الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام
-
نقيب الممثلين المصريين يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لعبلة كامل
-
ابنة المغنية التركية "غوللو" وراء قتل والدتها
-
من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟
-
العوضي يوضح موقفه من عودة العلاقة مع ياسمين عبد العزيز