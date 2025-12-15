بعد وفاة شقيقته أمس.. عادل إمام يتلقى رسائل تعزية من نجوم الفن

الوكيل الإخباري- توفيت السيدة إيمان إمام، شقيقة الفنان عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي ووالدة الفنان عمر متولي، مساء الأحد، وسط حالة حزن واسعة في الوسط الفني.

نعت الفنانة يسرا الفقيدة عبر إنستغرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي للفنان العظيم عادل إمام في وفاة أخته إيمان إمام. تغمدها الله بواسع رحمته". كما نعى خالد الصاوي ومحمد إمام الفقيدة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.



وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا نعت فيه إيمان إمام، متقدمة بخالص التعازي إلى عادل إمام وعائلته، وعمر متولي وأسرته، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

