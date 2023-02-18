السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 04:34 م

ياسمين عز تحسم حقيقة زواجها

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الوكيل الإخباري- بسبب انتشار أخبار وشائعات عن ارتباطها وخطوبتها، تصدرت الإعلامية ياسمين عز، خلال الساعات الماضية التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ونشرت ياسمين على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من منشورات "فيسبوك" التي تعلن زواج ياسمين وارتباطها عاطفياً وعلقت عليها بقولها: "عايزة أفهم إيه دة، دة غزو في فيسبوك ولا إيه!!".


وقالت في منشور آخر حول إقامة حفل الزفاف على نطاق ضيق: "ضيق إيه وواسع إيه عيب يا جماعة الإشاعات".

 

 

لها

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