ياسمين عز تحسم حقيقة زواجها

الوكيل الإخباري- بسبب انتشار أخبار وشائعات عن ارتباطها وخطوبتها، تصدرت الإعلامية ياسمين عز، خلال الساعات الماضية التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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ونشرت ياسمين على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من منشورات "فيسبوك" التي تعلن زواج ياسمين وارتباطها عاطفياً وعلقت عليها بقولها: "عايزة أفهم إيه دة، دة غزو في فيسبوك ولا إيه!!".



وقالت في منشور آخر حول إقامة حفل الزفاف على نطاق ضيق: "ضيق إيه وواسع إيه عيب يا جماعة الإشاعات".

لها

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