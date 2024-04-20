يسرا تتغيب عن حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الوكيل الإخباري - علامات استفهام كثيرة حول غياب الفنانة يسرا عن تشييع جثمان وجنازة الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، وأخذ الجمهور يتسائل عن الفنانة يسرا وعدم حضورها الجنازة ووصول جثمان الفنان الراحل بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وأعلنت يسرا عن سبب غيابها عن الجنازة والذي سوف نكشفه لكم خلال السطور التالية.

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يسرا تكشف سبب غيابها عن جنازة صلاح السعدني

وأعلنت الفنانة الكبيرة يسرا عن سبب غيابها عن جنازة الراحل صلاح السعدني من خلال نشرها صورة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام والتي رصدها موقع تحيا مصر.

وعلقت عليها مؤكدة أن عدم تواجدها في مصر هو ما منعها عن حضور الجنازة كما أعربت عن حزنها بفقدان الفنان صلاح السعدني، وقالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.. أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر”.

دوت الخليج

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