يسري الفخراني يكشف عن البوستر الترويجي لمسلسل إيجار قديم - صورة

الوكيل الإخباري - كشف الكاتب يسري الفخراني عن البوستر الترويجي لمسلسل "إيجار قديم" الذي من المفترض ان يعرض في موسم الشتاء.

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ويقوم ببطولة المسلسل الممثل شريف منير الى جانب باقة من الممثلين المصريين بينهم صلاح عبد الله، هشام إسماعيل، ميمي جمال، محمد الشرنوبي، فيدرا، حازم سمير، رحمة حسن.





"إيجار قديم" يدور حول عدد من الحكايات الانسانية لسكان مبنى يعيش قاطنوه حسب قانون الايجار القديم ويقع عدد من المشاكل بين سكان المبنى وصاحبه الذي يريد اخراجهم منه. المسلسل من نوع الدراما الاجتماعية التي تشهد بعض المواقف الكوميدية.

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