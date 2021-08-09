يعقوب بوشهري يثير الجدل بالهدية المليونية لزوجته - فيديو

الوكيل الإخباري - لا تزال الهدية الفخمة التي قدّمها الناشط الكويتي يعقوب بوشهري لزوجته الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، وهي عبارة عن ساعة يد باهظة الثمن، تشغل الرأي العام وتحظى باهتمام المتابعين على السوشيال ميديا، متسائلين عن مصدر أمواله.



واستعرضت الأنصاري عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" صورة الساعة المميزة بتصميمها، والتي يبلغ سعرها مليوناً ونصف المليون دينار كويتي، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها، والذين ركز عدد كبير منهم على نوع عمل زوجها، متسائلين كيف جمع هذه الثروة الطائلة، ومطالبين السلطات المعنية بالتحقيق معه في قضية "تبييض الأموال".

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واللافت أن الفاشينيستا اكتفت بعد نشر صورة للساعة الفخمة بتعليق باللغة الإنكليزية كتبت فيه: "شكراً حبيبي"، مع رمز تعبيري لقلب وخاتم زواج.



يُذكر أنه سبق للفاشينيستا الدكتورة خلود ونورة العميري أن استعرضتا الساعة نفسها بمقاطع فيديو مختلفة، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين ودفعهم لطرح المزيد من الأسئلة حول هذا الأمر.

المصدر - لها