أول حفل لنجمة عربية في إندونيسيا.. نانسي عجرم تشعل الأجواء - فيديو

الوكيل الإخباري- وسط حضور جماهيري غير مسبوق، أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لتصبح بذلك أول فنانة عربية تقدم حفلا في جنوب شرق آسيا وتحقق به نجاحًا كبيرا تصدّر الترند.



وشاركها الجمهور الاندونيسي الغناء كلمة كلمة على الرغم من عدم إلمامه باللغة العربية.

