الإثنين 2025-11-10 03:06 م
 

"شهادة تاريخية" حول علاقة السندريلا بالعندليب

العندليب وسعاد حسني
 
الإثنين، 10-11-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   عادت قصة الحب المثيرة للجدل بين السندريلا سعاد حسني والعندليب عبد الحليم حافظ إلى واجهة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات الفنانة سميرة أحمد التي أكدت وجود مشاعر عاطفية حقيقية بينهما أثناء تصوير فيلم "البنات والصيف" عام 1960.

وقالت سميرة أحمد، التي كانت صديقة للطرفين، إن عبد الحليم كان يهتم بسعاد بشدة ويقف وراء الكاميرا يلقنها الحوار. لكنها نفت معرفتها ما إذا تحولت العلاقة إلى زواج أم لا.


ويظل الغموض يحيط بوفاة سعاد حسني منذ 24 عامًا، بين من يصدق فرضية الانتحار وفق تقرير الشرطة البريطانية، وبين من يعتقد أن وفاتها كانت مؤامرة بسبب معلومات كانت تنوي الكشف عنها في مذكراتها، بحسب تصريحات شقيقتها جيهان وبعض الفنانين والإعلاميين.

 

ارم نيوز

 
 
