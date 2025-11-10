نقل الفنان المصري محمد صبحي إلى العناية المركزة

الوكيل الإخباري- نُقل الفنان المصري محمد صبحي إلى مستشفى في السادس من أكتوبر إثر وعكة صحية شديدة في منزله بالقاهرة. وأكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن حالته مستقرة ويخضع للفحوصات اللازمة، فيما صرح شقيقه جمال صبحي أنه سيغادر المستشفى مساء اليوم بعد تحسن ملحوظ.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من ظهوره في أول لقاء تلفزيوني منذ فترة، وكان آخر أعماله مسرحية "فارس يكشف المستور" من تأليفه وإخراجه، بمشاركة مجموعة من النجوم.