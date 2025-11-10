أزمة زوجية على السوشال: أخبار انفصال كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي تتصدر المواقع

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز وموقفه الشخصي من زوجته آن الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار أخبار عن انفصال الزوجين للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، عقب زواج دام 14 عامًا وأنجبا ثلاث بنات.

وفي خضم الضجة، دخلت الفنانة مي عمر على خط القضية، حيث نشرت رسالة دعم مؤثرة لآن الرفاعي عبر حسابها على فيسبوك وإنستغرام، واصفة إياها بأنها "الحب الأول والسند الحقيقي" في حياة كريم، ومشيدة بدورها كأم لبناته. وقالت في رسالتها:

"إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح... الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن."



كما عبرت ابنة كريم محمود عبد العزيز، كندة، عن انزعاجها من تدخل الآخرين في حياة والديها، مؤكدة أنها ترفض نشر أي شائعات أو ربط والديها بأسماء أشخاص آخرين على السوشال ميديا.



في السياق ذاته، وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة دعم مباشرة لآن الرفاعي، قالت فيها:

"بصّي حبيبتي، أنا نزلت لك امبارح بوست قلت فيه: بضاعة أتلفها الهواء… متتفرجيش على الفيلم مرتين وتفتكري النهاية هتكون مختلفة، كان لازم تعرفي من الأول إن الراجعة دي ليها مصلحة، وإنتِ عارفة كويس قوي المصلحة إيه وخلصت، بس مفيش حاجة بتخلص عند ربنا، وربنا هيكرمك… فيه ستات بتبقى كده مؤذية ومؤرفة، ما تحبش إلا الحاجة اللي مش بتاعتها… بس دي هتتفرجي عليها، ونهايتها تبقى عبرة، نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وأنتي بنت ناس ومتربية."



ردًا على دعم مي عمر، قامت دينا الشربيني بإلغاء متابعة مي على مواقع التواصل، لترد الأخيرة بالمثل، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين حول العلاقات الشخصية بين النجوم وردود أفعالهم.



وفي هذا الإطار، أصدرت المخرجة هبة يسري بيان دفاعًا عن دينا الشربيني، مؤكدة أن الشائعات حول ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز غير صحيحة، وناشدت الجمهور احترام الحياة الشخصية للنجوم وعدم الترويج للإشاعات.



وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن سبب الطلاق بحسب الشائعات كان جدلاً حول علاقة كريم المزعومة بدينا الشربيني، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي من كريم أو آن الرفاعي لتأكيد هذا السبب.



ويلاحظ المتابعون أن تجربة كريم في حياته الشخصية تعكس ما عاشه في صغره، إذ انفصل والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن والدته جيجي زويد، وهي صدمة شكلت ذكريات مؤثرة لكريم، وقد أكد هو نفسه أن تدخل الآخرين أحيانًا يزيد المشاكل بدلاً من حلها، وهو ما يجنب نفسه منه الآن مع أسرته.