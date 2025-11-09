عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب

الوكيل الإخباري- أعرب الإعلامي عمرو أديب عن حزنه لغياب الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الساحة الفنية مؤخرًا، مؤكداً عبر حسابه على منصة "X" أن موهبتها الغنائية نادرة ولن تتكرر، مضيفًا: "حرام أن موهبة بهذا الحجم تختفي لأي سبب، نفسي شيرين ترجع تاني بأغانيها ومشاعرها وإحساسها"، في رسالة أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيه ومحبي شيرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي خطوة قانونية مهمة، أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن محكمة النقض أصدرت حكماً نهائياً لصالحها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدة عدم قبول الطعن المقدم من الشركة، ما يمنح شيرين الحق الكامل في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود.



ويُعد هذا الحكم نهاية نهائية للنزاع القضائي الطويل بين شيرين وروتانا، بعد سلسلة أحكام سابقة ألزمت الشركة بدفع تعويضات وأعادت السيطرة للفنانة على أعمالها، بما في ذلك الأغاني التي تم حذفها سابقًا من منصات التواصل و"يوتيوب".



وتفاعل جمهور السوشال ميديا بشكل واسع مع الخبر، معبرين عن سعادتهم بهذا الانتصار، ومتمنين عودة شيرين إلى الغناء قريبًا، وسط توقعات بحفلات وأعمال جديدة تعيدها إلى الصدارة الفنية.