عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب

وفي خطوة قانونية مهمة، أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن محكمة النقض أصدرت حكماً نهائياً لصالحها ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدة عدم قبول الطعن المقدم من الشركة، ما يمنح شيرين الحق الكامل في إصدار أغانيها والتعاقد مع أي جهة إنتاجية دون قيود.
ويُعد هذا الحكم نهاية نهائية للنزاع القضائي الطويل بين شيرين وروتانا، بعد سلسلة أحكام سابقة ألزمت الشركة بدفع تعويضات وأعادت السيطرة للفنانة على أعمالها، بما في ذلك الأغاني التي تم حذفها سابقًا من منصات التواصل و"يوتيوب".
وتفاعل جمهور السوشال ميديا بشكل واسع مع الخبر، معبرين عن سعادتهم بهذا الانتصار، ومتمنين عودة شيرين إلى الغناء قريبًا، وسط توقعات بحفلات وأعمال جديدة تعيدها إلى الصدارة الفنية.
