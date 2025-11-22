من الرواية إلى الشاشة.. حياة عمرو دياب في مسلسل

الوكيل الإخباري- يتم العمل حاليًا على تحويل رواية للكاتب إبراهيم عيسى عن الفنان عمرو دياب إلى مسلسل يُعرض في أكتوبر المقبل، تزامنًا مع عيد ميلاد "الهضبة".

الرواية التي تحمل عنوان "عمرو.. حيث هناك وحده" تسرد حياة عمرو دياب لأول مرة بطريقة شاملة، تجمع بين السرد الروائي والأبعاد التاريخية والاجتماعية والفنية، وتغطي مراحل حياته منذ نشأته في بورسعيد خلال عهد جمال عبد الناصر، مرورًا بمرحلة التهجير بعد حرب 1967، وشبابه في عهد السادات ومبارك، وفترة غنائه في شارع الهرم في الثمانينيات، وصولًا إلى التسعينيات والألفية، وحتى يومنا هذا.



كما تستعرض الرواية تطور الموسيقى المصرية والعربية عبر مسيرة الهضبة، معتمدًة على أدوات بحثية وفنية دقيقة لفهم جذور هذا التطور وأبعاده. وأكد عيسى أن التسجيلات مع عمرو دياب تضمنت حديثًا صريحًا وكشفًا عن جوانب إنسانية وفكرية لشخصيته تفسر أسرار نجاحه المستمر.



ويُعد هذا المشروع أول رواية عربية أدبية توثق حياة فنان، متميزة عن المذكرات أو الكتابات الصحفية السابقة، حيث تقدم طرحًا روائيًا متكاملًا بشخصياته وأحداثه وتاريخه، قبل تحويله إلى مسلسل تلفزيوني.