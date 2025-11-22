فيروز تحتفل بعيدها وسط رسائل مؤثرة من كبار النجوم والإعلاميين

الوكيل الإخباري- في يوم ميلاد السيدة فيروز، ورغم الحزن الكبير الذي عاشته هذا العام بعد فقدانها ابنها الفنان زياد الرحباني، توالت معايدات المشاهير لها بكلمات دافئة احتفاءً بمكانتها في قلوب اللبنانيين والعالم العربي.

إليسا كتبت على منصة "إكس":

"فيروز التراث، فيروز الهوية اللبنانية، فيروز الإحساس… كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!"



أما الإعلامي ريكاردو كرم فعبّر بكلمات مؤثرة قائلاً:

"في التسعين من العمر، ما زالت فيروز نبض هذا الوطن وبوصلته…"

وأكد أن حضورها يمنح اللبنانيين سببًا جديدًا للأمل، واصفًا إياها بأنها "ذاكرة شعب وضميره… ومعجزة مستمرة".



بدورها، قدّمت الإعلامية ريما نجيم معايدة شاعرية، قالت فيها:

"اليوم تشرق الشمس من على شرفتها… فيروز يا رفيقة ومعلمة وملهمة… يا صوتًا سبق الفجر ليعلن بداياتنا… أعلم أطفالي حبك وأحفر اسمك على جبينهم وقلوبهم."



وتحوّل عيد ميلاد فيروز إلى لحظة محبة وطنية، عبّر خلالها الجميع عن تقديرهم لفنانة لا تزال، رغم الغياب والصمت، تجمع الشعب على صوت واحد.