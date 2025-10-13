الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

الكشف عن اسم مسلسل ماغي بوغصن في موسم دراما رمضان 2026

5
ماغي بوغصن
 
الإثنين، 13-10-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المنتج جمال سنان عن انطلاق تصوير مسلسل "بالحرام"، من بطولة النجمة ماغي بوغصن، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

اضافة اعلان


العمل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف فادي صبيح وشادي كيوان، ويُصوَّر حالياً في بيروت. ورغم التكتّم حول تفاصيل القصة، كشفت مصادر أنه يتناول قضايا إنسانية بعمق درامي مشوّق.


سنان عبّر عن فخره بالعمل، واصفاً إياه بـ"المتكامل"، فيما وعدت ماغي بـ"تحفة فنية" دون الكشف عن المزيد. أسماء الممثلين المشاركين ستُعلن لاحقاً.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سجن عوفر

فلسطين قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي الرئاسة المصرية تعلن حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ

ل

المرأة والجمال 4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

فلسطين قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

ىاىاىى

المرأة والجمال صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

12121

المرأة والجمال كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟



 
 





الأكثر مشاهدة