الكشف عن اسم مسلسل ماغي بوغصن في موسم دراما رمضان 2026

الوكيل الإخباري- أعلن المنتج جمال سنان عن انطلاق تصوير مسلسل "بالحرام"، من بطولة النجمة ماغي بوغصن، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

العمل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف فادي صبيح وشادي كيوان، ويُصوَّر حالياً في بيروت. ورغم التكتّم حول تفاصيل القصة، كشفت مصادر أنه يتناول قضايا إنسانية بعمق درامي مشوّق.



سنان عبّر عن فخره بالعمل، واصفاً إياه بـ"المتكامل"، فيما وعدت ماغي بـ"تحفة فنية" دون الكشف عن المزيد. أسماء الممثلين المشاركين ستُعلن لاحقاً.