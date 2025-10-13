الكشف عن اسم مسلسل ماغي بوغصن في موسم دراما رمضان 2026

العمل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف فادي صبيح وشادي كيوان، ويُصوَّر حالياً في بيروت. ورغم التكتّم حول تفاصيل القصة، كشفت مصادر أنه يتناول قضايا إنسانية بعمق درامي مشوّق.
سنان عبّر عن فخره بالعمل، واصفاً إياه بـ"المتكامل"، فيما وعدت ماغي بـ"تحفة فنية" دون الكشف عن المزيد. أسماء الممثلين المشاركين ستُعلن لاحقاً.
-
أخبار متعلقة
-
ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعة ارتباطها بأحمد أبو هشيمة
-
وائل كفوري يلجأ للقضاء بعد تسريب تسجيل صوتي ومفاجأة حول هوية المسرِّب
-
رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو
-
فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة
-
أحمد أبو هشيمة يحسم الجدل حول ارتباطه بابنة هيفاء وهبي
-
تصرفات أبناء النجوم تثير جدلاً ومواقف حرجة لآبائهم
-
غياب تكريم حسن يوسف يغضب نجله.. ما علاقة تامر حسني؟
-
نجلاء بدر تكشف عن تشوه في وجهها وخضوعها لجراحة تجميلية